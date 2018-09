O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema de subida 2 x 8, com as pistas norte e sul da Imigrantes e a pista norte da Anchieta direcionadas para o planalto.

Às 17h30, era registrado congestionamento apenas entre os quilômetros 56 e 51, no trecho de serra, da pista norte da Imigrantes.