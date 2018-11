Movimento nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes permanecem com tráfego normal. Segue em esquema normal, 5×5. A subida da serra é feita pela pista norte da rodovia dos Imigrantes e norte da via Anchieta. A descida da serra é feita pelas pistas sul da Imigrantes e sul da Anchieta. Tempo encoberto e visibilidade boa.