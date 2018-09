A Via Anchieta tem excesso de veículos, sentido litoral, entre o km 39 e o 40 e entre o km 59 e o 60. No sentido contrário, o motorista enfrente morosidade entre o km 14 e o 10, na chegada à capital. Lentidão também na Rodovia dos Imigrantes, entre os kms 20 e 15, como reflexo de um acidente no local. No momento a visibilidade é boa em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI).