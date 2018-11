Sistema Anchieta-Imigrantes tem 4 pontos de lentidão

O excesso de veículos e a chuva causam alguns pontos de lentidão nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. Na rodovia Padre Manoel da Nóbrega segue morosidade, no sentido São Paulo, entre os km 292 e 276. Na rodovia Cônego Domênico Rangoni, congestionamento, no sentido Capital, do km 261 ao 274. Em São Vicente, na rodovia dos Imigrantes, sentido Capital, movimento lento entre os km 70 e 58. Engarrafamento também na pista sul da Anchieta, no sentido São Paulo, com 4 km de lentidão no acesso à Interligação Planalto.