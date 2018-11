O Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de trânsito. Na Baixada Santista, a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem congestionamento do km 284 ao 292, sentido Praia Grande. Desde as 5h20 de ontem o SAI opera em esquema 7×3. A descida de serra é realizada pelas pistas norte e sul da via Anchieta e sul da Imigrantes. A subida é realizada pela pista norte da Imigrantes. Na última hora, 5.173 veículos seguiram em direção ao litoral enquanto 1.01 seguem sentido à capital. Desde a 0h do dia 28, pouco mais de 402 mil veículos já viajaram em direção a Baixada Santista.