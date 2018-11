O tráfego é intenso na chegada à São Paulo pela Rodovias do Imigrantes do km 16 ao 15. Lentidão também na Via Anchieta, sentido capital, do km 10 até o 13 por conta do grande volume de veículos. Na Cônego Domênico Rangoni, onde pela manhã houve um engavetamento, há lentidão do km 268 ao 260, no sentido Guarujá. No local, o motorista trafega apenas pela pista da esquerda.