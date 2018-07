A Rodovia do Imigrantes tinha lentidão do km 24 ao km 32, e do km 35 ao 43, ambos na região da praça de pedágio, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A via também tinha congestionamento entre os kms 56 e 58, no acesso para a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega. Na Via Anchieta havia trânsito carregado, mas sem pontos de para na praça de pedágio, sentido litoral. Na Cônego Domenico Rangoni, o motorista encontrava lentidão do km 270 ao 268, em Cubatão, sentido Guarujá.