Sistema Anchieta-Imigrantes tem operação comboio

Foi implantada a operação comboio nas rodovias Anchieta e Imigrantes às 18h20, sentido litoral, por baixa visibilidade provocada pela neblina. Nessa operação, grupos de 500 veículos descem a serra a cada meia hora das praças de pedágio localizadas nos km 31 e km 32, escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária e Ecovias até um ponto onde a visibilidade é melhor.

Na Anchieta em São Bernardo, há tráfego congestionado do km 10 ao km 16 sentido litoral, pela pista marginal, devido ao excesso de veículos no acesso aos bairros. Na Cônego Domênico Rangoni, tráfego congestionado do km 267 ao km 270 sentido Cubatão.