A Rodovia dos Bandeirantes tinha, no sentido interior, morosidade do km 25 ao 54, na região de Campo Limpo. Em Campinas, a via registrava congestionamento do km 69 ao km 95, na pista expressa. A Via Anhanguera tinha trânsito ruim, sentido interior, na região de Jundiaí, do km 50 ao 59, na pista expressa.