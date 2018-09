O excesso de veículos fez a cidade de São Paulo bater o recorde de trânsito do período da manhã, as 8h30 desta segunda-feira, 14, conforme informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). No horário, a capital tinha 143 quilômetros de congestionamento, equivalente a 16,5% dos 868 quilômetros de vias monitoradas.