SP registra segundo maior índice de congestionamento do ano da manhã

A cidade de São Paulo registrou o segundo maior índice de congestionamento no período da manhã, as 9 horas desta segunda-feira, 28, com 136 km de vias congestionadas. O recorde foi registrado as 9 horas do dia 14 de março com 143 km de engarrafamento. Os piores pontos estavam na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 9,3 km de lentidão, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim, e no Corredor Norte-Sul, com 8,6 km de morosidade, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.