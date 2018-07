SP tem 13 semáforos estavam apagados e outros cinco em amarelo intermitente

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 13 semáforos estavam apagados nesta manhã. Entre os pontos afetados estão a Avenida do Estado, com a Rua Paula Sousa; Avenida Mercúrio, perto da Rua da Cantareira; Avenida Paulista, com a Alameda Joaquim Eugenio de Lima; Rua da Consolação, perto da Radial Leste; Avenida Brigadeiro Luis Antonio, próximo da Rua Treze de Maio; e a Avenida Brigadeiro Faria Lima, junto da Rua Diogo Moreira.

A CET registrava ainda cinco semáforos em amarelo intermitente, sendo alguns na Avenida João Dias, no cruzamento com a Rua Antonio Bandeira; Avenida Professor Francisco Morato, próximo da Rua José Jannarelli e Avenida Bernardino de Campos, com a Rua Abílio Soares.