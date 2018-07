SP tem 60 km de congestionamento na noite de quinta-feira

O trânsito começar a diminuir na capital paulista na noite desta quinta-feira, 18. São Paulo registrava, às 20h, 60 km de vias congestionadas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Entre os pontos mais carregados estavam a Avenida dos Bandeirantes. No sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro, a via registrava 7 km de lentidão.

A Radial Leste também apresentava fluxo intenso no horário. No sentido bairro, da Álvaro Ramos até a Wandenkolk, havia quase 4 km de morosidade.

A pista local da Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, a via tinha 2,5 km de engarrafamento da Ponte Atílio Fontana até a Ponte do Piquiri.