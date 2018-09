SP tem 80 km de congestionamento neste início de noite

A cidade de São Paulo registrava 80 km de congestionamento no início da noite desta terça-feira, 13. As piores vias eram a Marginal do Tietê, na pista expressa, com 13 km de engarrafamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Ponte Imigrante Nordestino e no Corredor Norte-Sul, com 8,6 km de lentidão no sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

No horário, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava um grave acidente na Avenida Senador Teotônio Vilela, na zona sul da cidade. Uma pessoa ficou ferida em uma colisão entre um caminhão e uma motocicleta, perto da Avenida Presidente João Goulart, no sentido centro. A faixa da direita estava interditada no local.

Na Marginal do Tietê, um caminhão quebrado bloqueava uma faixa da pista central, sentido Ayrton Senna, junto da Ponte do Limão. A via tinha 1,3 km de morosidade da Rua Massinet Sorcinelli até a Avenida Otto Baumgart.