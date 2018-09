SP tem 97 km de vias congestionadas neste início de noite

A cidade de São Paulo registra 97 km de vias congestionadas no início da noite desta quinta-feira, 22, lentidão considerada normal para o horário. O índice mostra que o Dia Mundial Sem Carro, movimento que incentiva o uso do transporte público, não refletiu na redução do tráfego no horário de pico.

Entre os pontos com maior quantidade de fila está o Corredor Norte-Sul, com 8,7 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar, e a pista expressa da Marginal do Tietê, com 6,5 km de morosidade, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Rua Azurita.