A cidade de São Paulo registrou hoje recorde de trânsito do ano no período da manhã. De acordo com o monitoramento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o congestionamento na capital chegou a 128 quilômetros às 9h30. O segundo pior índice do ano até então foi registrado na manhã foi registrado no dia 7 deste mês, com 125 km também às 9h30.