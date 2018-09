SP tem segundo pior índice de lentidão na manhã

A cidade de São Paulo registrou o segundo pior índice de vias congestionadas do ano no período da manhã nesta terça-feira, 22. De acordo com o monitoramento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) o congestionamento na capital chegou a 121 quilômetros às 9 horas. O recorde do ano durante a manhã foi registrado no dia 7 de fevereiro, com 125 km às 9h30.

Às 10 horas da manhã, a cidade registrava 95 quilômetros de vias congestionadas. A Marginal Pinheiros é o pior ponto de circulação na cidade. A pista local, sentido Rodovia Castelo Branco, tem tráfego lento da ponte João Dias até a Ponte Ary Torres. Já no sentido Interlagos, a lentidão é do final da Rodovia Castelo Branco até a ponte Cidade Universitária.