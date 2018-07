SP tem trânsito acima da média nesta manhã

A capital paulista tem trânsito acima da média na manhã desta segunda-feira, 25, devido ao retorno de alguns motoristas à cidade após o feriado prolongado de Tiradentes e Páscoa.

As 8h30, segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), São Paulo tinha 127 km de vias congestionadas. Os piores pontos estavam nas pistas expressa e central da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco. A pista expressa tinha 8,1 km de engarrafamento da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rodovia Castelo Branco. Já na pista central, o motorista encontrava 6,3 km de lentidão entre as pontes Freguesia do Ó e Remédios.