SP tem trânsito acima da média nesta quarta-feira

A cidade de São Paulo tinha 100 km de lentidão às 18 horas desta quarta-feira, 21, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O índice, acima da média para o horário, está concentrado na zona sul, com 52 km de retenção, e na zona oeste, com 17 km.

Entre as vias com maior quantidade de filas estava o Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, com 8,7 km de engarrafamento, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Na Marginal do Tietê, o motorista encontrava 6,1 km de trânsito intenso, no sentido Rodovia Ayrton Senna, da Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte da Casa Verde.