Tamoios tem lentidão na chegada ao litoral

O motorista que segue pela Rodovia Tamoios encontra tráfego intenso em toda sua extensão no sentido litoral. Há lentidão apenas na chegada a Caraguatatuba, entre os km 31 e 28.

A Carvalho Pinto encontra tráfego lento do km 94 ao 96 (região de São José dos Campos), sentido Interior, por conta do excesso de veículos no acesso à rodovia dos Tamoios. No sentido oposto e na rodovia Ayrton Senna, o trânsito segue bom.

Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o trânsito é normal, em ambos os sentidos.