A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão em dois trechos, da Ponte Atílio Fontana até a Avenida Cruzeiro do Sul. Na pista local, há lentidão da Ponte do Piqueri até a Ponte da Casa Verde, e da Ponte Jânio Quadros até o Corinthians. Na pista central, a lentidão é da Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte da Casa Verde.