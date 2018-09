A pista expressa da Marginal Tietê tem lentidão por 16 km, do Arco da Sabesp até o local onde a via se encontra com a Marginal Pinheiros, devido a reflexo de acidente na Pinheiros. As pistas local e central da Tietê não servem como alternativa para o motorista, pois ambas também tem trânsito complicado.