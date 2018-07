As pistas expressa e local da Marginal Tietê tem 5 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte das Bandeiras. Na pista local, há lentidão da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde. No mesmo sentido, a CET registrava um caminhão quebrado na altura da Ponte Freguesia do Ó, que interditava a faixa da direita da pista expressa.