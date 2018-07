Está restrito o tráfego na faixa da direita da Rodovia Régis Bittencourt na pista sentido São Paulo, no km 550, região da Barra do Turvo. No local, uma carreta tombou. O tráfego está lento pela faixa da esquerda e as equipes da concessionária estão no local para a remoção e liberação da faixa.