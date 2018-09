A pista sentido PR-SP da rodovia Régis Bittencourt apresenta 20 mil metros de congestionamento, entre os quilômetros 532 e 512, região da Serra do Azeite, em Cajati, no Vale do Ribeira.

Por volta das 11h30 deste domingo, 27, uma carreta, transportando madeira, em razão do superaquecimento do sistema de frenagem, se incendiou. Não houve vítimas. O bloqueio da pista é parcial.