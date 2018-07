O tráfego continua lento na Avenida dos Bandeirantes do Viaduto Amaro até a Rua Funchal. Segundo a CET são quase 2 km de congetionamento na via. A lentidão também persiste na zona oeste: são quase 4 km. A locomoção ainda é difícil também na Avenida Juscelino Kubitschek sentido Ibirapuera, Avenida Eusébio Matoso sentido bairro, Túnel Rebouças snetido bairro, no Jardim Europa na altura da Avenida Cidade Jardim (da Rua Rússia até a Rua Mário Ferraz).