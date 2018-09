Tráfego bom nas estradas em SP

Nenhum problema significante era registrado às 2h30 desta madrugada de sábado, 23, nas principais estradas estaduais e federais dentro do estado de São Paulo.

Segundo as concessionárias, não havia registro de acidentes graves até o momento, exceto na pista sentido SP-PR da rodovia Régis Bittencourt no quilômetro 270, onde ocorreu um capotamento de veículo.

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema padrão 5 x 5 com a interligação entre a Imigrantes e a Anchieta fechada para quem sobe a serra. Boa parte do trecho de serra apresenta neblina.