Tráfego bom nesta manhã de domingo, 26, nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo. Lentidão apenas em alguns trechos da Régis Bittencourt na Serra do Cafezal, entre as cidades de Juquitiba (Grande SP) e Miracatu (Vale do Ribeira). O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema padrão 5 x 5 e deve passar para a operação subida 4 x 6 a partir das 14 horas.