Tráfego bom nas estradas; exceto na Régis Bittencourt

O motorista que deixa a capital e a Grande São Paulo pelas principais rodovias rumo ao interior e litoral não enfrenta pontos de parada, exceto em dois trechos: na chegada ao pedágio da rodovia dos Imigrantes, no quilômetro 32, em São Bernardo do Campo (ABC), e no acesso à Serra do Cafezal pela rodovia Régis Bittencourt, entre os quilômetros 223 e 237, em Juquitiba, trecho final da região metropolitana.

Boas condições nas rodovias Padre Manoel da Nóbrega, Piaçaguera-Guarujá, Rio-Santos, Mogi-Bertioga, Tamoios, Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Raposo Tavares, Castello Branco, Anhanguera, Bandeirantes, Fernão Dias, Presidente Dutra e Anchieta. O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera no esquema de descida 7 x 3. Da 0h de quarta-feira, 20, à 0h desta quinta-feira, 21, desceram a serra cerca de 100 mil veículos.