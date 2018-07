Tráfego começa a se intensificar nas rodovias

O movimento nas rodovias começou a se intensificar no final da tarde deste domingo, 14.

Para quem sai do litoral em direção a São Paulo, o tráfego é intenso na Rio-Santos, no trecho de Riviera; na Tamoios, sentido São Paulo, onde o motorista precisa reduzir a velocidade por causa da chuva; e na Mogi-Bertioga, sentido Mogi. No sistema Anchieta-Imigrantes o tráfego é bom, mas há neblina no trecho de serra.

Na Rodovia Ayrton Senna há lentidão no sentido São Paulo do km 20 ao km 40.

Na Dutra, há congestionamento do km 204 ao 208, sentido São Paulo, e do 219 ao 220, sentido Rio de Janeiro.

Na Castelo Branco, o tráfego é lento por excesso de veículo do km 36 ao 31, sentido capital. Na Raposo Tavares, também sentido São Paulo, um acidente interditava a faixa da esquerda na altura do km 25.

Na Rodovia Anhanguera, o trânsito estava complicado no sentido São Paulo, do km 61 ao 58. Na Bandeirantes, a lentidão era no sentido interior, do km 58 ao 64 e do km 24 ao 27.