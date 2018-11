Tráfego começa a ser normalizado nas rodovias

O motorista que utilizam as rodovias que ligam a Capital ao litoral ainda enfrentam lentidão, mas bem menor do que a registrada durante todo o dia.

A descida na rodovia dos Imigrantes está praticamente normalizada. Segundo a Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, há lentidão apenas entre os km 63 e 65. Já no sentido Capital, ainda há pelo menos 10 km de morosidade, entre o km 61 e km 51.

Ambos os sentidos da Anchieta já tem tráfego normal. O sistema Anchieta Imigrantes já voltou à operação normal, em 5 X 5.

Na Rodovia Tamoios, os motorista encontram trânsito lento na descida, entre os km 68 e 83, na chegada ao litoral. No sentido contrário, há lentidão no mesmo trecho.

O motorista que segue no sentido Guarujá pela Rodovia Cônego Domênico Rangoni encontra problemas do km 270 ao km 268, e do km 265 ao 270, sentido Cubatão.