Tráfego continua lento perto de acidente na Rodovia Ayrton Senna

Na região de Guarulhos, foi liberada às 9h50 a faixa da esquerda que estava bloqueada no km da Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital.

Por volta das 9h20, uma queda de moto deixou uma vítima, que foi atendida no local. O tráfego segue lento do km 25 ao 21, neste sentido da rodovia, por reflexo do acidente.

Na região de Mogi das Cruzes, a rodovia Ayrton Senna serviços de drenagem ocupam a faixa da esquerda entre os km 46 e 45 no sentido Capital. A previsão é de que as obras terminem até as 17 horas, informou a Ecopistas.