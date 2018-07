Tráfego é intenso nas rodovias sentido interior e Rio

A saída dos paulistanos para as Rodovias do litoral e interior feriado é intensa. O movimento é mais acentuado na Rodovia Presidente Dutra sentido Rio, Litoral e Guarulhos. A chegada a Santos está demorada pela via Rodovia Anchieta. Pela Rio Santos há um quilômetro de lentidão. Quem vai ao interior pela Rodovia Castelo Branco também enfrenta lentidão.

Na Rodovia Presidente Dutra, houve um acidente no sentido Guarulhos da expressa sentido Rio. A pista já foi liberada, mas a lentidão persiste do km 229 ao km 213. Na lateral, sentido Rio, há parada entre o km 230 e o km 223. Pela pista lateral, no sentido São Paulo, há lentidão do km 218 ao km 221, do km 206 ao km 213 e do km 213 ao km 230.

Por enquanto não há pontos de congestionamento nas Rodovias Fernão Dias e Régis Bittencourt.

Segundo a Ecovias, o trânsito é lento na chegada a Santos pela via Rodovia Anchieta, do km 64 ao km 65, pelo excesso de veículos. Ainda na Anchieta, a grande quantidade de veículos deixa o tráfego lento a partir da praça de pedágio, no km 36 até o km 44. Também no sentido litoral, pela Rodovia dos Imigrantes entre os km 40 e km 44 há lentidão.

Quem segue pela pista norte da Anchieta encontra no trecho de serra uma interdição para inversão de sentido da operação descida 7×3. No sentido Guarujá e Cubatão, quem vai pela Cônego Domênico Rangoni encontra lentidão entre km 267 e km 270 pelo excesso de veículos.

Na Rodovia Anhanguera e na Rodovia Bandeirantes o tráfego é normal.

Pela Rodovia Castelo Branco sentido interior há uma parada entre o km 19 e o km 24 e do km 20 ao km 24 devido ao excesso de veículos. A Rodovia Raposo Tavares está normal nos dois sentidos de Cotia a Araçoiaba da Serra.

Na Rodovia Ayrton Senna, o trânsito intenso do km 23 ao km 11, no sentido São Paulo. No sentido interior, o tráfego é lento do km 12 ao km 23.

Há lentidão na Rodovia Rio Santos altura do município Riviera de São Lourenço, km 214. Na Rodovia dos Tamoios, o motorista só encontra morosidade no trecho de Serra, onde foram postos cones na pista.