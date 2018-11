Na zona Sul, entre a Ponte do Morumbi e a Ponte Eusébio Matoso, a pista expressa da Marginal Pinheiros tem 5,5 km de lentidão no sentido Castelo Branco. A pista local no mesmo sentido ainda tem lentidão de quase 3 km entre a Avenida Roberto Marinho e a Ponte Cidade Jardim. No sentido Interlagos, o tráfego é lento em quase três quilômetros da expressa entre a Ponte do Jaguaré e a Ponte cidade Universitária.