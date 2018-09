Tráfego é lento na Rodovia dos Imigrantes e na Via Anchieta, sentido capital

O tráfego é lento na Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo pela , entre o km 68 e o 65, região de semáforos em São Vicente, e na chegada a São Paulo, entre o km 17 e o 11, por excesso de veículos. A Via Anchieta também segue com tráfego lento na chegada à capital, entre o km 13 e o 10 e do km 20 ao 17, por excesso de veículos. O SAI opera no esquema 5×5. A descida é feita pela pista sul da Imigrantes e pista sul da Anchieta. No momento chove fraco no trecho de serra e o tempo está encoberto na Baixada Santista e no Planalto.