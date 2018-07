O tráfego está intenso na Cônego Domênico e na subida da serra pela Rodovia dos Imigrantes. A concessionária Ecovias, responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), informou que faltam retornar à capital paulista 132 mil dos 378 mil veículos que desceram para a serra desde quarta-feira, 20. O SAI opera no esquema 2×8, com as seis pistas da Imigrantes e duas na Anchieta no sentido capital, e duas da Anchieta no sentido litoral.