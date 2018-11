O tráfego na rodovia Régis Bittencourt, no sentido Curitiba, flui pela faixa da esquerda, no km 46, região de Campina Grande do Sul. Um caminhão caiu em uma ribanceira e bloqueia a faixa da direita e o acostamento. O caminhão transportava resina e houve derramamento de carga. Equipes da Concessionária trabalham no local para a remoção do veículo e a limpeza da pista. Não há lentidão no local.