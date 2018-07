Tráfego intenso na Régis Bittencourt, sentido SP, entre kms 270 e 269

O tráfego é intenso do km 270 ao km 269 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital. Ainda neste sentido, a faixa da esquerda do km 32,5, na região de Campina Grande do Sul, está bloqueada, devido ao tombamento de uma carreta, que derramou carga de bebidas na pista. O fluxo de veículos é intenso entre o km 36 e o km 32,5 e segue pelas faixas central e da direita. Na pista sentido Curitiba, os usuários não encontram dificuldades, na manhã de hoje.