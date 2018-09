Tráfego intenso na Régis, no km 269, sentido SP

O tráfego é intenso no km 269 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital. Ainda neste sentido, a faixa da direita e o acostamento do km 511, na região de Cajati, estão bloqueados, devido ao tombamento de um caminhão, que derramou carga de madeira na pista. O fluxo de veículos segue sem retenção pela faixa da esquerda. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção do veículo, limpeza e liberação da via.