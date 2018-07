Tráfego intenso nas estradas; congestionamento apenas na Régis

Às 5 horas desta manhã de quinta-feira, 21, entre as principais estradas estaduais e federais dentro do estado de São Paulo, apenas a rodovia Régis Bittencourt apresentava congestionamento.

Tráfego ruim no sentido Curitiba, entre os quilômetros 323 e 337, trecho de 14 mil metros que antecede a Serra do Cafezal, região de Juquitiba, no final da região metropolitana de São Paulo. Já em todo o trecho de serra, entre os quilômetros 337 e 366, o motorista encontra alguns pontos de morosidade em razão do tráfego de carretas e caminhões pesados.

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema de descida 7 x 3, no qual apenas a pista norte da Imigrantes é direcionada para o planalto. Segundo a Ecovias, há uma fila de cerca de 300 metros na praça de pedágio do quilômetro 32 da Imigrantes. Entre a 0h de quarta-feira, 20, e as 5 horas desta quinta-feira, 21, desceram a serra mais de 133 mil carros.

Nas demais estradas, intensidade no fluxo de veículos, mas sem pontos de congestionamento. Por enquanto, boas condições nas rodovias Padre Manoel da Nóbrega, Piaçaguera-Guarujá, Rio-Santos, Mogi-Bertioga, Tamoios, Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Raposo Tavares, Castello Branco, Anhanguera, Bandeirantes, Fernão Dias, Presidente Dutra e Anchieta.