Tráfego intenso nas rodovias de São Paulo

O movimento de veículos estava intenso na direção da capital paulista na maioria das rodovias que corta a cidade de São Paulo, por volta 18 horas deste domingo, 17.

As rodovias federais Fernão Dias, Régis Bittencourt e Presidente Dutra estavam com tráfego intenso, mas sem pontos de paradas, assim como os rodovias litorâneas Mogi-Bertioga, dos Tamoios e Rio-Santos, na região da Riviera de São Lourenço. A situação era a mesma na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Campos do Jordão.

No sistema Anchieta-Imigrantes, alguns trechos congestionados atrapalhavam a volta à capital. Na Imigrantes, região da Praia Grande, lentidão nos dois sentidos entre os kms 68 e 70. Já na Anchieta, tráfego carregado entre os kms 32 e 29, já saindo da serra.

Já as rodovias Castelo Branco, Raposo Tavares e Anhanguera estavam com trânsito fluindo normalmente. A Bandeirantes apresentava lentidão em Jundiaí, entre os kms 62 e 58, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos.