Há congestionamento na Rodovia Cônego D. Rangoni, do km 260 ao km 270, por reflexo da interdição de faixa em uma das alças de acesso para a via Anchieta e pelo excesso de veículos comerciais. Na Anchieta, há fila de caminhões no trecho de serra, que ocupam a faixa da direita do km 40 ao km 45, sentido litoral. A melhor opção para o motorista de veículo de passeio rumo ao litoral é a Imigrantes.