A faixa da direita da pista norte da via Anchieta, na altura do km 51, já está liberada para o tráfego no sentido litoral. O trânsito segue lento do km 44 ao 51. Ainda há bloqueio na pista sul da Rodovia Anchieta, no trecho de serra, devido a um acidente envolvendo um contêiner na altura do km 46. A concessionária recomenda aos veículos de passeio optarem pela Imigrantes, que flui bem nos dois sentidos.