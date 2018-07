A rodovia Anchieta tem tráfego lento na região de São Bernardo do Campo, sentido litoral, com alguns pontos de parada, entre o km 14 e o km 18. O motivo é o excesso de veículos que acessam a rodovia vindos dos bairros. Ainda na Anchieta, há tráfego lento na serra, mas sem pontos de parada, do km 53 ao km 55, pelo excesso de caminhões em direção ao litoral.