Tráfego lento na descida para o litoral pela Anchieta-Imigrantes

O motorista encontra tráfego congestionado na Rodovia dos Imigrantes do km 26 ao km 44 por conta do excesso de veículos. Na Anchieta, o tráfego é lento pela pista sul no trecho de serra do km 40 ao km 55. A melhor opção para a descida ao Litoral no momento é a pista norte da Anchieta, que está operando no sentido Baixada Santista com trânsito livre. A via pode ser acessada pela saída 1B da Interligação, via que une a Imigrantes e a Anchieta. Na rodovia Cônego Domênico Rangoni, há tráfego lento no sentido Guarujá do km 274 ao km 268. Já no sentido Cubatão, há lentidão do km 264 ao km 270.