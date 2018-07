Tráfego melhora nas rodovias que ligam SP ao interior e litoral

O tráfego começa a melhoras nas rodovias que ligam a capital paulista às cidades do interior e ao litoral na tarde desta quinta-feira, de acordo com informações das concessionárias, da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A previsão é de que o movimento seja normalizado ao longo da tarde.

A Fernão Dias ainda é a pior via, com 61 quilômetros de lentidão, no sentido Minas Gerais, da região de Guarulhos até Bragança Paulista. O tráfego segue lento entre 83 e 22 km.

A Régis Bittencourt que chegou a registrar mais de 30 27 quilômetros de tráfego lento no sentido Curitiba, às 16h20, apresentava tráfego lento entre 329 e 337 km. Já no sentido São Paulo, a lentidão era do 369 ao 359 km.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que liga a capital às cidades do interior, a Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento entre o 48 e 23 km. Pela Anhanguera, o motorista não enfrenta pontos de lentidão.

Pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital paulista à Baixada Santista, a concessionária faz a Operação Descida. A Rodovia Imigrantes tem tráfego lento do 28 ao 53 km. Pela Anchieta, o tráfego é lento do 24 ao 31 km.

Já os motoristas que seguem rumo ao Vale do Paraíba ou ao Rio de Janeiro pela Rodovia Presidente Dutra enfrentam tráfego lento no sentido Rio de Janeiro apenas em Caçapava, entre o 123 e 117 km.

A rodovia Ayrton Senna tem tráfego intenso, mas já sem pontos de parada. Pela Carvalho Pinto, no sentido interior, o motorista enfrenta lentidão do 121 ao 130 km.

A Rodovia Raposo Tavares tem tráfego fluindo bem nos dois sentidos. Já a Rodovia Castelo Branco tem lentidão no sentido interior entre o 19 e 26 km.