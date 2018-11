Tráfego na Imigrantes permanece intenso

A Rodovia dos Imigrantes segue com tráfego intenso, com pontos de parada em praticamente toda a extensãono sentido Litoral, do km 15 ao km 30, km 34 ao km 53, e do km 62 ao 70.

A Anchieta é a melhor opção para os motorista que seguem em diração ao litoral. A região do planalto continua com lentidão de 10 km, entre o km 24 e o km 34.

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera em 7×3 (operação descida), com descida pelas duas pistas da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes e subida pela pista norte da Imigrantes. Ainda para quem segue em direção ao Litoral Sul, a rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego intenso do km 270 ao km 292.

Na Cônego Domênico Rangoni, há lentidão no sentido Cubatão do km 260 ao km 270. O sentido Guarujá segue com tráfego normal.

Na última hora, 8.219 veículos seguiram em direção ao litoral enquanto 2.636 retornaram a São Paulo. Desde a 0 hora do dia 28, quando se iniciou a contagem de ano novo, 313 mil veículos já utilizaram o Sistema Anchieta-Imigrantes em direção à Baixada Santista. No sentido contrário, foram registrados 147 mil veículos. A expectativa de tráfego da concessionária é de 480 a 680 mil veículos em direção ao litoral nesse feriado de ano novo. A contagem vai do dia 28 de dezembro ao dia 3 de janeiro.