Motorista encontra boas condições de tráfego em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. Desde as 5h20 o SAI opera em esquema 7×3. A descida de serra é realizada pelas pistas norte e sul da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. A subida é realizada pela pista norte da rodovia dos Imigrantes. Tráfego normalizado na Rodovia Cônego D. Rangoni.