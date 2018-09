O tráfego está liberado e normalizado na pista sentido litoral da rodovia Anchieta no viaduto do quilômetro 60, no bairro Casqueiro, em Cubatão, litoral paulista, onde, por volta das 5h15, ocorreu um acidente envolvendo um veículo de passeio e uma carreta. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema padrão 5 x 5, sem registro de lentidão.