O motorista encontrava às 10h40 deste sábado, 18, dois trechos de congestionamento pela rodovia Presidente Dutra no trecho de Guarulhos (Grande SP), no sentido capital paulista.

Eram 3 mil metros pela pista lateral a partir do quilômetro 221 em razão do excesso de veículos; e mais 1,5 mil metros a partir do quilômetro 225 pela pista marginal, já liberada, reflexo de um engavetamento sem vítimas.